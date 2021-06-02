Белорусы не должны ни перед кем оправдываться за свое прошлое и настоящее - Бузин

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов должно быть четкое понимание того, что мы не должны ни перед кем оправдываться за свое прошлое и настоящее. Такое мнение заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по научной работе профессора Николая Бузина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня некоторые пытаются говорить о том, что войска вермахта придерживались международных норм и конвенций. Это не соответствует действительности. По большому счету на территории Беларуси осуществлялся геноцид. Германия планомерно и с полным пониманием того, что делается, использовала все ресурсы оккупированных территорий для решения собственных военных и других задач. Вопреки конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий осуществлялось уничтожение населения, в том числе детей - будущего нации", - отметил Николай Бузин.

По его словам, многие годы определенные факты были под грифом секретности. "А свидетелей происходившего в годы войны становится все меньше. Этим пользуются те, кто заинтересован в фальсификации истории, уничтожении памяти. Отсюда попытки поднять на нашей земле флаги с чуждой символикой. У белорусов должно быть четкое понимание того, что мы не должны ни перед кем оправдываться за свое прошлое и настоящее. Мы отдали все, что могли, чтобы жила наша страна. Осознание этого должно стать весомой частью патриотического воспитания молодого поколения", - резюмировал замначальника Генштаба по научной работе.-0-