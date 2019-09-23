Белорусы победили на соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель" в Киеве

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси победила на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель 2019", которые прошли 21-22 сентября в Киеве, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В состязаниях принимала участие 21 команда пожарных-спасателей из Украины, Беларуси, Польши и Литвы. Более 140 участников боролись за победу в четырех категориях: индивидуальные забеги, командная эстафета, тандем и тандем MIX (мужчина и женщина). В каждой из них представители Минского городского управления МЧС входили в тройку лидеров. "По итогам международных соревнований в общекомандном зачете столичные спасатели стали безоговорочными победителями", - проинформировали в МЧС.
Это не первые международные соревнования такого плана, в которых столичные спасатели становятся лучшими. Так, в конце августа белорусская команда, в которую вошли работники Минского городского управления МЧС, одержала победу на IX Международных соревнованиях Firefighter Combat Challenge ("Сильнейший пожарный спасатель") в Польше.-0-
Фото Минского городского управления МЧС