Белорусы победили в конкурсе АрМИ "Полярная звезда"

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Полярная звезда", который включен в программу АрМИ-2019. Об этом сегодня сообщил журналистам главный судья конкурса полковник Алексей Попов, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования среди военнослужащих подразделений специального назначения проходили на полигоне Брестском. В них приняли участие команды разведчиков Беларуси и России. По итогам шести этапов победу одержали белорусские военнослужащие.

"Разрыв между командами составляет четыре балла, что позволяет сделать вывод о том, что профессиональная и боевая подготовка очень высокая. Соревнования проходили в сильную жару, в условиях лесисто-болотистой местности, переходящей в песок, что серьезно выматывало личный состав. Но обе группы показали себя в хорошей физической форме", - отметил Алексей Попов. Он добавил, что главной целью "Полярной звезды" было проверить уровень индивидуальной подготовки бойцов спецназначения, слаженность их работы в группе. "Поставленная задача выполнена в полном объеме. Программа боевой подготовки подразделений специального назначения Беларуси и России соответствует современным требованиям", - подчеркнул главный судья конкурса.

"Полярная звезда" в этом году впервые включена в программу АрМИ. Во время испытаний личный состав совершал 30-километровый марш-бросок, выполнял упражнение "Движение по азимуту с изъятием тайника и преодоление минно-взрывного участка местности", соревновался в ночных и дневных стрельбах, преодолении полосы препятствий и эвакуации группы на вертолете.

Ранее на полигоне Брестском также прошел конкурс "Снайперский рубеж", в котором приняли участие команды из 21 страны. Они выявляли лучших в индивидуальном и парном зачетах, а также в биатлоне, который прошел в виде эстафеты. В общекомандном зачете белорусские снайперы завоевали золотые награды.-0-