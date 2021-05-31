Белорусы пожаловались на горячую линию КГК из-за крупных штрафов от микрофинансовых организаций

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На горячую линию Комитета государственного контроля на тему взаимоотношений граждан с лизинговыми организациями, ломбардами, финансовыми и кредитными брокерами поступило более 10 звонков из Минска, Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. На вопросы отвечал заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК Александр Стукан, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Горячая линия была проведена в целях изучения мнения граждан о проблемах финансового рынка республики.

"В 6 обращениях поднимались вопросы деятельности организаций финансового рынка: граждане высказывали нарекания по поводу взыскания с них лизинговыми организациями и кредитными брокерами несоразмерно высоких штрафов за нарушение сроков исполнения обязательств по заключенным договорам", - отметили в КГК.

Так, жительница города Барановичи сообщила, что ее сын заключил договор с лизинговой организаций на Br350. После того, как он на несколько дней просрочил оплату платежей, получил исполнительный лист на Br2,5 тыс., выплатил эту сумму, а через несколько месяцев получил еще один исполнительный лист - уже на Br10 тыс.

По словам жительницы Гродно, она заключила договор с лизинговой организаций на Br300. За несвоевременную оплату лизинговых платежей ей было предъявлено к взысканию свыше Br1,7 тыс.

Жительница Копыльского района Минской области сообщила, что ее сын для получения кредита в банке заключил договор с кредитным брокером, стоимость услуг которого составила Br700. За то, что он не оплатил эти услуги, ему было предъявлено к взысканию почти Br2,9 тыс.

Всем обратившимся на горячую линию даны разъяснения по поднятым вопросам либо рекомендации об обращении в соответствующие компетентные органы. Некоторые обращения взяты на контроль.-0-