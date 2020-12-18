Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз ездить в ОАЭ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз посещать ОАЭ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

"Данный протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств - владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала протокол ранее, в декабре 2019 года", - отметили в МИД.

Протокол вступает в силу 16 января 2021 года. С этой даты граждане Беларуси - владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда.

Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.-0-