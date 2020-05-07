Белорусы с честью и достоинством хранят память о войне - Марзалюк

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с честью и достоинством хранят память о Великой Отечественной войне, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк во время видеоконференции "Эстафета памяти" к 75-летию Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отличие от ряда стран, в которых начинаются новые прочтения прошлого, на территории Беларуси не происходит ревизии исторической памяти. Мы чтим свои традиции, с честью, достоинством несем эту память и гордимся тем мемориальным наследием, которое досталось нам от предков, преумножаем и на этом строим свою идентичность, - заявил Игорь Марзалюк. - Политика мемориализации, связанная с Великой Отечественной войной, началась еще в 50-х годах XX века, и после приобретения страной независимости эти подходы не были свернуты. Белорусское государство демонстрирует преемственность в этом плане".

Парламентарий подчеркнул, что с 2014 года в стране функционирует Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. "Он не имеет аналогов ни по количеству, ни по качеству подачи материалов. Мы можем гордиться и тем, что белорусские ученые и исследователи создали уникальное 146-томное издание историко-документальных хроник "Память", в которых поименно перечислены имена бойцов Красной Армии, погибших в боях за Беларусь, партизаны, подпольщики, мирные жители - жертвы нацистского геноцида, а также участники войны, которые вернулись и восстанавливали страну", - отметил он.

Игорь Марзалюк добавил, что в Беларуси все мемориалы и воинские захоронения благоустроены и находятся в надлежащем состоянии.-0-