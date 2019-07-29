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Белорусы с начала года попадали в кризисные ситуации в 25 странах

Общество 29.07.2019 | 17:37

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие 2019 года в программу "Ла Страда Беларусь" за консультацией по безопасному выезду обратились 3 723 человека, в кризисные ситуации наши граждане попадали в 25 странах мира. Об этом БЕЛТА сообщили в международном общественном объединении "Гендерные перспективы".

"Всего в первом полугодии сотрудники программы оказывали помощь 108 клиентам, попавшим в сложную ситуацию за границей. Из них 34% обратились в связи с нарушениями своих трудовых прав за рубежом, 32% - по поводу розыска пропавших за границей. Еще 23% кризисных обращений было по фактам домашнего насилия в межнациональных браках, 10% сложных ситуаций связаны с задержанием полицией, утерей либо кражей документов в разных странах мира", - рассказала руководитель программы Елена Нестерук.

В целом с начала года белорусы попадали в кризисные ситуации в 25 странах мира. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Болгария, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Италия, Китай, Ливан, Ливия, Литва, ОАЭ, Польша, Республика Корея, Россия, США, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Швейцария. Больше всего проблемных обращений (37%) зафиксировано по Польше. "В основном наши клиенты говорили, что столкнулись в этой стране с нарушением своих трудовых прав, полной либо частичной невыплатой заработной платы", - добавила Елена Нестерук.

Активно пользуются граждане и услугами консультирования по безопасному выезду. Чаще всего обращаются для уточнения нюансов паспортно-визового режима и особенностей пребывания в разных странах мира. С такими вопросами обращались 34% абонентов. Трудоустройство за рубежом интересовало 27%, тема заключения или расторжения брака - 7%, учеба за границей - 6%, выезд на постоянное место жительство - 3%.

За первое полугодие самыми популярными направлениями выезда стали Польша (12% запросов) и Германия (7%). А вот третье место в топе стран делят Россия, Италия и Украина. По каждому из государств поступило 4% вопросов.

Со специалистами программы "Ла Страда" можно связаться по телефонным номерам 113 (стационарная сеть) и 7113 (мобильная), посредством электронной почты consultation@lastrada.by и через услугу онлайн-консультирования на сайте www.lastrada.by, а также по номеру +375 17 211 02 51 для звонков из-за границы. Особой популярностью пользуется онлайн-консультирование на сайте - за первое полугодие услугой воспользовались 65% обратившихся. На горячую телефонную линию позвонили 21%, по электронной почте поступило 14% вопросов.

В марте 2019 года программа "Ла Страда Беларусь" открыла YouTube-канал о безопасной миграции. Там сотрудники организации рассказывают обо всем, что интересно и важно для тех, кто выезжает за границу с любой целью: работа, брак, учеба, иммиграция, путешествие. Разбираются сложные вопросы, консультанты объясняют, как действовать в кризисных ситуациях за рубежом.

Программа "Ла Страда" реализуется в нашей стране в 2001 году и является частью одноименной международной сети организаций, главная задача которой - противодействие торговле людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Сегодня международная сеть действует в Беларуси, Болгарии, Северной Македонии, Молдове, Нидерландах, Польше, Украине, Чехии. В Беларуси проект администрируется международным общественным объединением "Гендерные перспективы". Работа инфолинии 113 поддерживается также и Клубом деловых женщин.-0-

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Теги
безопасность, Беларусь, миграция, помощь
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