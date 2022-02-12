Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ!

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 февраля 2022 года в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" пройдет презентация советского лёгкого танка Т-50, созданного в реставрационных мастерских "Линии Сталина"! Мы покажем презентацию в прямом эфире!

Архивные фотографии, чертежи, экспозиции в музеях – реставраторы по крупицам собирали информацию о легендарной машине. На создание модели у реставраторов в среднем уходит около пяти месяцев. За год реставраторы воссоздают три-четыре единицы техники!

В презентации танка задействованы: советский тяжелый бронеавтомобиль БА-11, 45-мм орудие, легкий немецкий танк Pz-38, немецкий легкий разведывательный бронеавтомобиль Sdk.Кfz.222, 10 бойцов РККА (42 г), 10 вермахта (42 г), мишени танков вермахта у Бронепоезда.-0-