17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его. Участницы женского форума "За Беларусь" обратились к общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, женщины Беларуси, осознавая ответственность за настоящее и будущее страны, руководствуясь справедливостью, благоразумием и миролюбием, выступая за сохранение светлого образа белорусской женщины - матери, заступницы и хранительницы семейного очага, - обращаемся ко всем жителям Беларуси, международному сообществу и призываем сплотить свои устремления и помыслы на укрепление мира и спокойствия во имя ныне живущих и будущих поколений белорусов. Сохранить незыблемость суверенитета страны, наше единство и преданность родной земле, прекратить внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси, грубую манипуляцию сознанием детей и молодежи, преследование наших мужей, братьев, отцов, сыновей, добросовестно выполняющих свой служебный долг", - говорится в обращении.

Участницы женского форума "За Беларусь" заявили: "Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его. Мы гордимся тем, что за четверть века мы создали свое независимое государство для народа, где величайшей ценностью является человек. Это наша страна, наша земля, наш народ. Женщины - за Беларусь".-0-