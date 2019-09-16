Белорусы смогут отказаться от доставки рекламы в почтовые ящики

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут отказаться от доставки рекламы в их почтовые ящики. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам рекламы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Реклама в почтовых ящиках многих раздражает. Из-за нее ухудшается санитарное состояние подъездов, придомовых территорий, возникают трудности с доставкой остальной корреспонденции. В связи с этим предлагается обязать рекламодателей, распространителей незамедлительно прекращать доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его собственника или другого законного владельца.

Поправка предоставляет право потребителям отказаться от доставки рекламы любым удобным способом. Это можно сделать, отправив рекламодателю, распространителю официальное письмо. Можно уведомить их по электронной почте, по телефону или разместить на почтовый ящик наклейку, информирующую о нежелании получать листовки. "Способы доведения отказа до сведения рекламодателей, рекламораспространителей не регулируются, предоставляя потребителю рекламы свободу выбора", - отметил Олег Левшунов.

При этом в законопроекте оговорено, что нововведение не распространяется на рекламу в печатных СМИ или на оборотной стороне жировки.

Кроме того, поправками предусмотрено, что на распространение рекламы по телефону, стационарному и сотовому, по электронной почте потребуется согласие абонента или адресата. Оно должно быть оформлено в письменной форме, можно в виде электронного документа. "Эта норма включена в проект в связи с поступлением в госорганы значительного количества жалоб граждан, связанных с распространением рекламы по телефону и электронной почте без получения согласия абонентов и адресатов", - пояснил парламентарий.-0-