Белорусы смогут отзывать согласие на сбор и распространение своих персональных данных

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут отзывать согласие на сбор, распространение и другие действия со своими персональными данными. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Николай Саванович, комментируя проект закона "О персональных данных".

Законопроект предусматривает целый ряд прав граждан в отношении их персональных данных. "Например, право отзыва согласия на сбор, обработку (за исключением обезличивания), распространение, предоставление их персональных данных. Человек также вправе в любое время требовать от операторов прекратить любые действия с его персональными данными (опять же кроме обезличивания), если для этого нет законных оснований", - пояснил специалист.

По его словам, особое место в механизме обеспечения защиты принадлежит праву на получение информации о предоставлении персональных данных третьим лицам. Это позволит человеку иметь полное представление о действиях с его данными. По общему правилу, такие сведения можно будет получить один раз в течение года.

Для обеспечения защиты прав граждан, контроля за соблюдением законодательства, оказания консультативной помощи проектом закона с учетом международной практики предусматривается создание уполномоченного органа. "Это одна из наиболее важных мер по защите персональных данных в государстве. Кроме того, необходимость создания такого органа вытекает из обновленной редакции Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных", - отметил Николай Саванович.

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных будет определяться Президентом.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-