Белорусы смогут получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предоставят возможность получить бесплатную консультацию зарубежных нотариусов, сообщила журналистам заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты (БНП) Татьяна Делендик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в первую субботу октября мы вместе с остальными странами - участницами Международного союза нотариата присоединимся ко Дню международного бесплатного консультирования. В каком формате будет это консультирование, вопрос еще прорабатывается. Но мы обязательно доведем до сведения граждан, чтобы они могли получить консультацию не только белорусского нотариуса, но и наших зарубежных коллег в онлайн-формате", - сказала Татьяна Делендик.

Республиканские акции по бесплатному консультированию проводятся нотариатом на регулярной основе. Как правило, они приурочены к государственным праздникам. Ближайшая акция по бесплатному консультированию пройдет 7 мая в преддверии Дня Победы.

В связи с пандемией нотариусы в прошлом году ввели новые форматы консультирования - с помощью всевозможных мессенджеров и онлайн-площадок. Таким образом в 2020 году проведено около 18 тыс. бесплатных консультаций.

Сделать Днем бесплатного консультирования первую субботу октября предложила президент Международного союза нотариата Кристина Армелла. Проект "Открытые двери" предполагает ежегодное предоставление бесплатных консультаций населению всеми нотариатами - членами МСН. Введение Дня международного бесплатного консультирования сблизит представителей нотариального сообщества разных стран мира в реализации одной из главных их задач по правовому просвещению граждан.

Международный союз нотариата - международная неправительственная организация, созданная в 1948 году с целью содействия, координации и развития нотариальной деятельности во всем мире. Беларусь стала 89-м членом союза. Торжественная церемония принятия нотариата Беларуси в члены Международного союза нотариата состоялась в ходе 29-го Международного конгресса нотариусов, который проходил 28-30 ноября 2019 года в Джакарте (Индонезия).-0-