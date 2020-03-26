Белорусы смогут улететь домой из Еревана 30 марта прямым рейсом "Белавиа"

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. "Белавиа" запланировала на 30 марта прямой авиарейс Минск - Ереван - Минск, которым смогут вылететь на родину белорусские граждане, находящиеся в Армении. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Армении.

На сайте дипломатической миссии опубликовано сообщение с обращением к белорусским гражданам, которые по каким-либо причинам в настоящее время находятся в Армении: "Просьба ко всем, кто планирует вылететь в Беларусь, воспользоваться прямым рейсом Минск - Ереван - Минск авиакомпании "Белавиа" 30 марта в 03:35. Всю необходимую информацию о приобретении билетов вы можете получить на сайте "Белавиа".

Наряду с этим в посольстве обращают внимание на то, что прямые рейсы Минск - Ереван - Минск будут приостановлены до 8 апреля.-0-