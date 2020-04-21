Белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции - Караев

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Об этом сегодня сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев перед коллегией УВД Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"По началу некоторых из тех, кто должен был быть на самоизоляции, в момент проверки не оказывалось дома. Их находили в тот же день или на следующие сутки. Выяснялось, что люди что-то недопонимали либо проявляли безответственность. Воздействовали на них уговорами, составляли административные протоколы. За пару недель ситуация изменилась. Нарушений с каждым днем становится все меньше. У людей появляется понимание важности соблюдения режима самоизоляции, отношение более ответственное", - отметил Юрий Караев.

Сотрудники милиции и санэпидслужбы за последние сутки проверили около 10 тыс. граждан, находящихся по требованию медиков на самоизоляции. Из них 383 человека в момент проверки отсутствовали дома. Правоохранители оперативно установили местонахождение этих людей, они вернулись в свои квартиры. Министр подчеркнул, что составление административного протокола за нарушение правил поведения в самоизоляции - крайняя мера. Правоохранители взывают к сознательности граждан, чтобы они не пренебрегали мерами социальной безопасности.

Юрий Караев рассказал, что каждое утро получает информацию о числе находящихся на самоизоляции - болеющих коронавирусом в легкой форме, контактах первого и второго уровней. "В органах внутренних дел существует система проверки поднадзорных. По такому же принципу построили контроль за самоизолирующимися. Создали в райотделах и УВД аналитические группы, которые аккумулируют данные о людях, адресах проживания, сроках самоизоляции", - пояснил министр. Он добавил, что перед посещением граждан милиционеры проходят инструктаж по соблюдению мер безопасности.-0-