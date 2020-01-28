28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали чаще обращаться в Нацбанк по поводу кредитов и банковских карточек. Итоги работы с обращениями граждан и клиентами контакт-центра Национального банка за 2019 год размещены на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

В 2019 году в Нацбанк поступило 2 198 обращений граждан (в 2018 году - 2 032), доля обращений в электронном виде растет. Чаще стали обращаться по поводу кредитования: 514 обращений, или 23% общего числа (в 2018 году - 439 обращений). Число жалоб о необоснованном отказе в кредите снизилось с 92 в 2018 году до 81 в 2019-м. Вместе с тем почти в 2 раза больше стало обращений граждан об ограничении их родственников в праве на получение кредитов в банках (28 обращений против 15 в 2018 году).

Меньше стали обращаться по вкладам (85 обращений в 2018-м и 76 в 2019-м). При этом продолжает увеличиваться количество обращений по вопросам компенсации вкладов советского периода (в 2018 году 44 обращения, в 2019-м - 50 обращений).

Более чем на 50% в прошлом году увеличилось количество обращений, которые касаются банковских карточек, банкоматов, инфокиосков (в 2019 году их было 348, в 2018 году - 230).

Наибольшее количество обращений граждан в 2019 году поступило из Минска и Минской области - 881 обращение (40% общего количества) и 394 (18%) соответственно.

В контакт-центре Нацбанка в 2019 году оказали справочно-консультативную помощь по 19 672 обращениям. 60% обращений было от физлиц, чаще всего они спрашивали про валютные операции (3 770 обращений), кредитные отчеты (2 954 обращения), на третьем месте - вопросы, связанные с денежными знаками и монетами, драгоценными камнями и металлами (2 840 обращений).

Юридические лица наиболее часто обращались за сведениями о Национальном банке (почтовый адрес, сведения об ответственных исполнителях документов) - 4 403 обращения. На втором месте - обращения за разъяснением валютных операций (2 122 обращения), на третьем - разъяснения нормативных правовых актов Национального банка (714 обращений).-0-