Белорусы стали финалистами международной бизнес-игры "Начинающий фермер"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном очном финале бизнес-игры "Начинающий фермер" будут участвовать десять белорусских команд, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Завершился заочный международный тур бизнес-игры "Начинающий фермер". По его итогам экспертный совет отобрал для участия в суперфинале 34 команды молодых фермеров из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. Приятно отметить, что решением международного экспертного совета проекты 10 наших национальных победителей направлены для участия в финале", - рассказала Юлия Зинкевич.

За победу в международной бизнес-игре поборются авторские коллективы гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), Станиславовской базовой школы Шарковщинского района (проект "Выращивание голубики узколистной в условиях пришкольного учебно-опытного участка"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line).

Также в финале примут участие авторские коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "САМИ", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

"Проведение финала запланировано на май в одном из субъектов Российской Федерации. Участники получат экспертную оценку своих проектов. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. И самая главная награда за труд - международная стажировка в страны - участницы проекта, - пояснила секретарь ЦК БРСМ. - От имени союза молодежи хочется поблагодарить Ассоциацию инфраструктуры поддержки предпринимательства Беларуси, которая оказала помощь в подготовке, в том числе написании бизнес-планов белорусских участников игры. Между БРСМ и Ассоциацией имеется договоренность о дальнейшей поддержке ребят. Поэтому до мая планируется организовать ряд вебинаров".

Главная задача международной бизнес-игры "Начинающий фермер" - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства. Организатором международного финала является Российский союз сельской молодежи. В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. -0-