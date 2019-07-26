Белорусы стали лучшими в молодежном забеге SUPERun в Верхнедвинском районе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали лучшими в молодежном забеге SUPERun, который сегодня состоялся на полях XXVIII Международного молодежного лагеря "Бе-Lа-Русь" на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Такой забег прошел впервые. В нем мог принять участие любой желающий, но приветствовалось наличие у марафонцев костюмов, оформленных в стилистике героев из мифологии Беларуси, России и Латвии либо супергероев. Всего марафон объединил 137 участников: молодежь, ветеранов лагеря и подрастающее поколение из трех стран. По сути, дистанцию в 1,5 км преодолел каждый четвертый участник лагеря. Изюминкой забега стала многодетная семья Курзановых из Ярославля, которая бежала в полном составе 11 человек: папа, мама и 9 детей. Результат каждого спринтера был зафиксирован электронной системой. В итоге весь победный пьедестал заняла белорусская молодежь", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, все участники забега отмечены памятной медалью, а награждение победителей состоится во время торжественной церемонии закрытия лагеря.

XXVIII Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" продолжит свою работу по 28 июля в формате форума. Очередная смена молодежного лагеря объединила в палаточном городке на лесной поляне полтысячи самых активных в спорте, творчестве, образовании, коммуникации, управлении, дружбе юношей и девушек из ведущих молодежных организаций стран-соседок - Белорусского республиканского союза молодежи, Союза за прогресс молодежи Латвии, Российского союза молодежи.

В названии лагеря, которое состоит из первых слогов названий стран-участниц, заложена идея единства молодежи граничащих государств. Основные задачи молодежного проекта - содействие межкультурному диалогу, вовлечение молодежи в творчество, здоровый образ жизни, занятия спортом, передача и принятие опыта поколений. Его главным организатором в этом году является БРСМ.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан Беларуси, России и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев. К кургану проложены три аллеи: из Беларуси - березовая, из России - кленовая, из Латвии - липовая. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы трех народов.-0-

Фото БРСМ