11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы стали проявлять больший интерес к внутреннему охотничьему туризму. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация с пандемией внесла в охотничий туризм определенные коррективы - как отрицательные, так и положительные. Въездной охотничий туризм у нас резко сократился и стоит пока на паузе. Хотя все наши пользователи охотничьих угодий, базы готовы принимать туристов. Популяции животных получили преимущество и стали еще более привлекательным для охотников", - сказал Александр Козорез.

В то же время, по его словам, в связи со сложной организацией отдыха за рубежом белорусы стали проявлять больший интерес к этому направлению отдыха. "Так, в 2019 году на внутреннем охотничьем туризме мы зарабатывали свыше Br18 млн, в 2020-м - больше Br22,5 млн. Если в среднем у нас появлялось в год где-то 1,1-1,2 тыс. новых охотников, то в прошлом году прибавилось еще 700-800", - рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза.

Кроме того, в настоящее время активизировался внутренний экологический туризм. "Раньше немного людей приезжало в наши охотничьи комплексы и посещало экологические тропы. Сейчас поток очень большой. В выходные дни экотропы посещают от 100 до 1,5 тыс. человек, а охотничьи комплексы забронированы до конца года. Возможно, где-то мы не ожидали такого наплыва, но наши лесохозяйственные, природоохранные учреждения набрали оборот и готовы принимать такое количество туристов", - пояснил Александр Козорез.

Начальник отдела добавил, что в системе Минлесхоза действует 75 лесохотничьих хозяйств. "В каждом из них есть охотничий комплекс, в некоторых по два. Мы не настроены на строительство новых объектов. На наш взгляд, каждый должен заниматься своим делом, поэтому по вопросам организации быта гораздо более эффективно взаимодействовать с партнерами из агроусадеб, которых по стране очень много", - уверен он.-0-