Белорусы стали серебряными призерами X Международных парламентских игр

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Национального собрания Беларуси стала серебряным призером X Международных парламентских игр, которые прошли в Москве 17-21 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Белорусские парламентарии участвовали в соревнованиях по шести видам спорта: шахматам, большому и настольному теннису, бильярду, бадминтону и футболу. "Команда Национального собрания стала второй в общекомандном зачете, уступив россиянам, но опередив парламентариев из Латвии", - рассказали в пресс-службе.

Во время игр прошел также ряд официальных мероприятий, в том числе круглый стол, посвященный вопросам городского транспорта.

Международные парламентские игры проводятся с 2009 года по инициативе комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Беларусь традиционно принимает в них участие, показывая хорошие результаты. В 2017 и 2018 годах белорусская сборная занимала второе место в итоговом общекомандном зачете. Нынешние игры объединили парламентариев, видных политиков и общественных деятелей из 13 стран. "Это уникальное мероприятие, являющееся новым словом в истории межпарламентских отношений. Игры предоставляют политикам из различных стран площадку для неформального общения, способствуют укреплению связей и обмену опытом, а также являются эффективной пропагандой спортивного образа жизни", - отметили в пресс-службе Палаты представителей.-0-