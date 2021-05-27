Белорусы Томской области выражают искреннее негодование по поводу инцидента с флагом в Риге

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональная общественная организация "Национально-культурная автономия белорусов Томской области" выражает искреннее негодование и озабоченность по поводу беспрецедентных и вопиющих действий мэра города Риги и министра иностранных дел Латвии по отношению к государственной символике Республики Беларусь. Данный поступок нельзя оправдать никакими словами. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель организации Любовь Адаскевич.

По ее словам, данное действие носит хулиганский характер, противоречащий нормам международного права. "Поскольку спорт традиционно находится вне политики, латвийские власти должны следовать не только основам международного права, но и общечеловеческой морали. Беспокоит и тот факт, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на белорусских гражданах и спортсменах, которые сейчас находятся за пределами республики. Белорусские хоккеисты, выступающие на чемпионате мира, могут оказаться в фокусе внимания различных националистических элементов, это может стать причиной даже для провокаций. Мы категорически не согласны со сложившейся ситуацией и выражаем протест против самовольных действий мэра Риги, которые были основаны на его собственных представлениях и желаниях, но не факт, что они отвечают внутренним интересам Риги как интернационального города, в котором проживают люди разных национальностей", - отметила Любовь Адаскевич.

Она отметила обеспокоенность национально-культурной автономии белорусов Томской области и тем фактом, что события, которые являются внутренним делом Беларуси, так активно обсуждаются за пределами страны. "Последнее событие, связанное с заменой флага на чемпионате мира, может быть одним из очередных действий, дестабилизирующих ситуацию в Беларуси, действием, направленным против республики. У белорусского народа достаточно сил, воли и возможности для того, чтобы самостоятельно решить свою судьбу, без помощи якобы дружеских стран, - подчеркнула председатель организации. - То, что сейчас происходит в Латвии, мы считаем полным беспределом! Испокон века спорт всегда был вне политики. Беларусь лишили возможности проведения чемпионата мира и еще и сделали такой фарс. Мы считаем это полным маразмом".-0-