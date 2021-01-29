Белорусы увеличили в 2020 году потребление электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 7 раз

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси в 2020 году выросло в 7 раз по сравнению с 2019 годом - с 12,9 млн кВт.ч до 89,4 млн кВт.ч. Об этом сегодня заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО "Торфопредприятие Глинка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В прошлом году в энергоснабжающие организации поступило 24,2 тыс. запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям на указанные цели, из них 19,2 тыс., или 80% были удовлетворены.

"При этом за 2020 год более 8 тыс. абонентов перешло на расчеты по тарифам на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, - проинформировал министр. - В целом за последние два года число таких абонентов превысило 11 тыс."

Он напомнил, что в январе Министерством энергетики утверждена программа увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилфонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для этих нужд увеличится до 900 млн кВт.ч.

Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций различных классов напряжения. Эта работа будет проводится по подпрограмме "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы и госпрограммы "Строительство жилья" на эту пятилетку, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.

Принимаются меры и для стимулирования потребителей реального сектора экономики к увеличению электропотребления. С 1 января 2021 года введена категория "энергоемкие потребители", предусматривающая применение стимулирующего тарифного плана по принципу "чем больше объем потребления, тем меньше тариф".

Виктор Каранкевич также проинформировал о ходе строительства Белорусской атомной станции. Ее выход на полную мощность даст возможность ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб.м природного газа, обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии.

На первом энергоблоке БелАЭС уже произведено около 824 млн кВт.ч электроэнергии. "Это практически годовой объем потребления электроэнергии населением Брестской области", - уточнил министр.-0-

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