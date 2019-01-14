Белорусы выбирают птицу 2020 года

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2020 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", сообщили БЕЛТА в пресс-службе АПБ.

Птицу года выберут на ежегодном съезде АПБ 9 февраля в Минске. Кроме номинанта, который победит в онлайн-голосовании, двух птиц предлагают центральный совет и секретариат организации.

Проголосовать можно по ссылке до 7 февраля включительно.

В кандидаты-2020 уже выдвинули глухаря, серую куропатку, серую мухоловку и тростниковую овсянку. Можно добавить и другой вид, который раньше не был птицей года.

Главная цель кампании, которая проводится с 2000 года, - привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения. Акции в рамках кампании проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях.-0-