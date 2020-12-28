Белорусы выбирают птицу 2022 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам предлагают выбрать одного из трех претендентов на звание птицы 2022 года. Онлайн-голосование проводит общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", сообщили БЕЛТА в АПБ.

Птицу года выберут 6 февраля на съезде АПБ из трех кандидатов. Два из них определены решением центрального совета и секретариата общественной организации - это скопа и обыкновенная горлица. Третий будет избран в результате интернет-голосования на сайте АПБ. "Предложить свой вариант для участия в голосовании может любой желающий, заполнив специальную анкету до 8 января включительно. Затем из предложенных с помощью анкеты птиц люди выберут третьего кандидата, проголосовав онлайн в период с 11 по 31 января", - рассказали в АПБ.

Виды, которые уже получали звание птицы года в Беларуси, не могут стать номинантами. Кроме того, кандидаты на звание птицы года должны соответствовать нескольким критериям. Птица должна быть неотъемлемой частью природы Беларуси, она должна быть узнаваема и хорошо отличима от других видов. Желательно, чтобы вид был включен в Красную книгу или был редким, не изображался ранее на монетах Нацбанка и марках РУП "Белпочта".

Главная цель национальной кампании "Птица года", которая проводится с 2000 года, - привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения. Акции проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях. Птицей 2021 года в Беларуси объявлен козодой.-0-