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02 июня 2020, 09:44

Белорусы выработали иммунитет к громким лозунгам и оценивают политиков по конкретным делам - сенатор

Сергей Сивец. Фото из архива
Сергей Сивец. Фото из архива
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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы выработали иммунитет к громким лозунгам и оценивают политиков по конкретным делам и достижениям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

Парламентарий считает символичным, что нынешняя президентская избирательная кампания проходит в год 30-летия обретения государственного суверенитета. "За прошедшие три десятилетия своего суверенного развития белорусское общество выработало иммунитет к громким лозунгам и декларациям, а оценка состоятельности той или иной политической фигуры дается лишь на основе конкретных практических дел и достижений. Эпоха революционно-популистских призывов - "весь мир насилья мы разрушим, а затем…" всех осчастливим - давно канула в Лету", - отметил Сергей Сивец.

Значимость выбора белорусов в этой избирательной кампании многократно возрастает в свете новых вызовов и потрясений, с которыми столкнулся мир в последнее время. "Уже очевиден тот факт, что в ближайшей перспективе нам всем предстоит жить в условиях нового миропорядка, в котором многие геополитические вопросы будут решаться исключительно с позиции силы. Сила же белорусов была и есть в их исторической мудрости, основанной на желании сохранить и через труд приумножить достояния предыдущих поколений - возможности жить и работать в свободной, независимой, благополучной и безопасной стране", - подчеркнул сенатор.

Конституция, определив статус Президента в качестве главы государства, одновременно возложила на это должностное лицо максимальную персональную ответственность за стратегическое прогнозирование, обеспечение эффективного госуправления, недопущение или оперативное купирование возникающих кризисных явлений, достижение общественного компромисса по наиболее чувствительным социальным вопросам. "Все это в совокупности определяет высокий уровень институциональных требований, которым должен соответствовать кандидат на столь ответственный государственный пост, - нормативных, профессиональных, личностных и мировоззренческих", - обратил внимание парламентарий.

За 30 лет в Беларуси сформированы развитые политическая и правовая системы, функционируют институты гражданского общества, развиваются и обеспечиваются ключевые положения социального контракта между государством и гражданами. Страна продолжает динамично и поступательно укреплять национальный каркас государственного устройства, используя для этого современный политический, экономический и социальный инструментарий общественного развития. "Избрание главы государства - это не просто один из демократических институтов формирования системы власти, это в первую очередь осознанный выбор обществом модели своего развития на ближайшее пятилетие", - убежден Сергей Сивец. -0-

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