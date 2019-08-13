Белорусы взяли серебряные и бронзовые медали на олимпиаде по информатике в Баку

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда взяла серебряные и бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), которая прошла в Баку 4-11 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

По результатам участия в олимпиаде на счету у белорусов две серебряные и две бронзовые медали. Команда состояла из четырех победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике 2018/2019 учебного года. В нее вошли учащиеся лицея БГУ и витебской гимназии №8, а также выпускники средней школы №2 Лунинца и гимназии №1 Бреста. Руководили командой преподаватели Белгосуниверситета.

Успешной для представителей Беларуси стала и Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA), которая прошла 2-10 августа в городах Кестхей и Хевиз в Венгрии. Белорусы завоевали две бронзы, в том числе одну в командных соревнованиях, для участия в которых объединяются представители различных стран.

В Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике приняли участие 260 представителей из 47 стран мира. В команду Беларуси вошли пять человек, в том числе из лицея БГУ, средней школы №2 Гомеля и гимназии №1 Жодино. Все они победители заключительного этапа республиканской олимпиады по астрономии в 2018/2019 учебном году. Руководили командой преподаватели Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

IOI - одно из наиболее престижных интеллектуальных соревнований учащихся по программированию. В 2019 году в олимпиаде приняли участие 327 участников из 87 стран мира. Впервые она состоялась в 1989 году в болгарском городе Правец. IOI проходит в два тура, в каждом из них ребята индивидуально решают по три задачи, используя несколько языков программирования.

IOAA - ежегодное соревнование учащихся, которое состоит из трех туров: теоретического, анализа данных, а также наблюдательного (невооруженным глазом, с помощью телескопа, в планетарии). Туры проводятся в течение нескольких дней, на выполнение заданий отводится от 45 минут до 5 часов.-0-