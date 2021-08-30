Белорусы завоевали бронзу на третьем этапе конкурса "Суворовский натиск" АрМИ-2021

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне учебного центра сухопутных войск армии Китая в Корле состоялся третий этап конкурса "Суворовский натиск" - "Индивидуальная гонка" на АрМИ-2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
"Экипаж боевой машины пехоты ZBD-86A гвардии старшины контрактной службы Александра Уосиса показал лучшее время нашей команды за всю историю участия в конкурсе "Суворовский натиск". С небольшим отрывом от команд Китая и России белорусские гвардейцы финишировали третьими", - рассказали в Минобороны.
После заезда на главной трибуне конкурса состоялась церемония награждения экипажей.
Впереди белорусскую команду ждет финальный этап, который состоится 3 сентября.-0-