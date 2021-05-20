Белорусы завоевали семь наград в международной бизнес-игре "Начинающий фермер"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные белорусские команды завоевали семь дипломов победителей Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", мероприятия которой завершаются сегодня в Подмосковье", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель делегации Александр Прохоров.

"Подведены итоги международного аграрного молодежного форума, который объединил порядка 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана и Кыргызстана - 34 команды. Приятно отметить, что из десяти команд-финалистов, представляющих нашу Беларусь, семь - завоевали победу", - рассказал Александр Прохоров.

Дипломы победителя Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" в категории "Команды обучающихся общеобразовательных организаций" завоевали команды средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект ЛПХ Herbal Line) и гимназии Клецка (проект "Плетенка с родной сторонки").

В категории "Команды студентов аграрных профессиональных образовательных организаций" - команды Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей в защищенном грунте") и Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь").

В категории "Команды студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций высшего образования" - команда Гродненского государственного аграрного университета с проектом "Green Quest - развлекательно-познавательная услуга" (диферсификация деятельности агроусадьбы "Бобровая долина").

В категории "Молодые люди, имеющие опыт ведения фермерского хозяйства" команда ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды") и представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

К слову, БРСМ за активное участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи и реализацию национального этапа бизнес-игры "Начинающий фермер" удостоен благодарности комиссии Государственной думы Российской Федерации по аграрным вопросам.

В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала - Российский союз сельской молодежи (РССМ).

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится РССМ 7 лет и объединила за это время более 10 тыс. человек. В этом году проект, основная цель которого - развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и работы в команде, вышел на международный уровень.-0-