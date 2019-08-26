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26 августа 2019, 22:45

Белорусы завоевали серебряную и бронзовую медали на конкурсе Future Skills

26 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Дуэт белорусских участниц международного конкурса Future Skills Ольги Петровец и Марины Жуковой награжден серебряной медалью в компетенции "Технологии информационного моделирования зданий (BIM)", бронзовым призером компетенции "Промышленный дизайн" стал Дмитрий Дорох, передает корреспондент БЕЛТА.

Информационное моделирование подразумевает разработку информационной модели здания, которая содержит сведения об объекте как на стадии проектирования и строительства, так и в период его эксплуатации и даже сноса. Цифровой двойник здания создается в специальных программах, которые позволяют работать в одной команде конструкторам, архитекторам, инженерам. Сведения об объекте автоматически корректируются в зависимости от манипуляций одного из специалистов. Информационное моделирование зданий активно развивается в Великобритании и Сингапуре, для Беларуси это новая технология, которая будет введена на государственном уровне к 2022 году.

Марина Жукова и Ольга Петровец были знакомы еще с университета. Обе работают в конструкторских бюро, почти одновременно заинтересовались BIM-технологиями и записались на курсы. После обучения решили, что знания стоит развивать. Поэтому сами стали инициаторами участия в конкурсе Future Skills от белорусской сборной. На конкурсной площадке молодые специалистки работали в паре: Марина - в качестве конструктора, Ольга как архитектор. Девушки разрабатывали информационную модель отеля, окончательно справились с заданием на последней минуте. "Мы верили в свои силы. А теперь верим, что наступит 2022 год, и мы будем одними из самых востребованных в Беларуси специалистов", - ликуют конкурсантки.

Заслуги белорусских участниц отметил еще во время соревнований главный эксперт компетенции "Технологии информационного моделирования зданий (BIM)" Алексей Андреев. Польские участники, по его словам, являются довольно сильными конструкторами, а белорусские - архитекторами. "А вот у Ирландии самый солидный опыт соревнований. Одна из самых сильных школ - в Сингапуре, поскольку BIM-технологии активно применяются там на практике. Почти весь город построен благодаря информационному моделированию зданий", - пояснил специалист.

Постоянное увеличение количества гаджетов побуждает их создателей совершенствовать функционал, добавлять фишки, менять их форму и внешний вид. Все более востребованной становится профессия промышленного дизайнера. Примерить профессию будущего и добиться успеха в этом деле смог 19-летний учащийся филиала БНТУ "Минский государственный политехнический колледж" Дмитрий Дорох. Парень интересовался 3D-моделированием, участвовал в олимпиадах, занял первое место на международном российско-белорусском чемпионате. Поэтому он без особых трудностей вошел в тройку лучших в компетенции "Промышленный дизайн".

На конкурсе нужно было нарисовать от руки эскиз мультифункциональной док-станции, затем начертить будущую модель при помощи 3D-программы, распечатать ее на 3D-принтере и создать видеопрезентацию будущего устройства. "Понял задание и удачно попал в цвет и начинку, решил, что такое устройство должно быть беспроводным, сделал его максимально мобильным и функциональным и не прогадал. Именно это и помогло мне набрать нужное количество баллов", - вспоминает парень. Его наставник и по совместительству белорусский эксперт в компетенции "Промышленный дизайн" Евгений Юруть уверен, что через пару лет потребность в промышленных дизайнерах возрастет, поскольку увеличится количество беспроводных гаджетов, оснащенных присутственным интеллектом. "Чтобы стать промышленным дизайнером, на первых порах достаточно умения рисовать, пространственного мышления и фантазии", - уверяет представитель нацсборной.

Международный конкурс Future Skills проходит впервые в рамках основного чемпионата WorldSkills. Future Skills - это одна из приоритетных инициатив движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), направленная на опережающую подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и их обучению. Зона Future Skills - это модель умного города с такими ключевыми сферами деятельности, как производство и инженерные технологии, информационные и цифровые технологии, энергетика, медицина, сельское хозяйство, транспорт, творчество и дизайн.-0-

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