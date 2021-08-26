Скриншот из видео Минобороны России
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"На заключительном этапе конкурса (замена колеса) старший прапорщик Юрий Скляренко и прапорщик Александр Писарчик не оставили соперникам никаких шансов и уверенно заняли первое место в данном упражнении. Таким образом, по результатам пройденных этапов конкурса "Дорожный патруль" белорусская команда заняла второе место, уступив лишь один балл россиянам. На третьем месте - команда Узбекистана", - рассказали в ведомстве.
На территории базы военной полиции Катара состоялось торжественное закрытие конкурса "Дорожный патруль" и награждение победителей и призеров состязаний.-0-
"На заключительном этапе конкурса (замена колеса) старший прапорщик Юрий Скляренко и прапорщик Александр Писарчик не оставили соперникам никаких шансов и уверенно заняли первое место в данном упражнении. Таким образом, по результатам пройденных этапов конкурса "Дорожный патруль" белорусская команда заняла второе место, уступив лишь один балл россиянам. На третьем месте - команда Узбекистана", - рассказали в ведомстве.
На территории базы военной полиции Катара состоялось торжественное закрытие конкурса "Дорожный патруль" и награждение победителей и призеров состязаний.-0-