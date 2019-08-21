Белорусы завоевали серебро на Кубке мира и чемпионате Европы по парашютному спорту

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда завоевала серебро на Кубке мира и чемпионате Европы по парашютному спорту в Румынии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны.

"Белорусская нештатная спортивно-парашютная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил "Белорусские ястребы" во время напряженной борьбы завоевала серебро на 10-м Кубке мира и 8-м чемпионате Европы по парашютному спорту в упражнении "Четверка - ротация", - отметили в Минобороны. - При этом белорусские спортсмены с огромным отрывом опередили коллег из Соединенных Штатов Америки".

Соревнования проходили с 15 по 21 августа в Румынии. В них приняли участие более 350 спортсменов из 40 стран.-0-