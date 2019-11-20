Беловежская пуща вошла в топ мест для путешествий в 2020 году от National Geographic

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беловежская пуща вошла в топ-25 мест для путешествий в 2020 году по версии National Geographic . Такая информация размещена на сайте издания, сообщает БЕЛТА.

Туристам предлагают посетить один из последних сохранившихся уголков дикой природы в Европе. Беловежская пуща включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она располагается на большой территории и напоминает своеобразный оазис. Особый интерес представляют обитатели пущи: популяция европейского зубра, многочисленные виды птиц и млекопитающих. National Geographic советует посещать пущу в сентябре - октябре.

Также в топ-25 самых интересных мест на планете вошли китайская провинция Гуйчжоу, японский регион Тохоку, "синий маршрут" в Венгрии, город-музей Тельч в Чехии, Мадленские острова в Канаде, Форт Кочи в Индии, Национальный парк Закума в Чаде, город Филадельфия и Национальный парк Гранд-Каньон в США, Мальдивы, штат Тасмания в Австралии, полуостров Камчатка в России и др.-0-