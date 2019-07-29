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"Белпочта" 30 июля проведет акцию "Дружба без границ"

Общество 29.07.2019 | 21:06
Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день дружбы, который отмечается 30 июля, "Белпочта" проведет акцию "Дружба без границ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Акция пройдет в выделенных отделениях почтовой связи столицы, а также областных и районных центров. В этот день можно купить почтовые карточки для своих друзей. Их доставка по Беларуси будет бесплатной.

Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.

В Минске акция пройдет с 16.00 до 18.00 в круглом зале Почтамта, а также в отделении почтовой связи №6 (ул.Маяковского, 8) с 10.00 до 11.00.

Сотрудники предприятия также расскажут о посткроссинге, покупке товаров и почтовой продукции в интернет-магазине РУП "Белпочта", доставке международных регистрируемых отправлений через почтоматы.-0-

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Теги
акция, почта
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Инна Гаврильчик,
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