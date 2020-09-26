"Белпочта" бесплатно доставит открытки 1 октября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 1 октября проведет в некоторых отделениях связи акцию "Всемирный день почтовой карточки", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В этот день в местах проведения акции клиенты смогут купить почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить своим близким, друзьям и партнерам по территории Беларуси.

В Минске акция пройдет с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10).

"В истории известны несколько версий рождения на свет иллюстрированной открытки для почтовых отправлений. Одна из версий имеет австро-германское происхождение, согласно которой первая карточка для корреспонденции появилась в венской типографии 1 октября 1869 года. Этот день и стал официальной датой празднования почтовой открытки", - отметили в "Белпочте".

На территории Беларуси первые открытки начали издавать в 1890 году.-0-