"Белпочта" к 23 февраля доставит открытки бесплатно

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 19 февраля проведет акцию "День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Все желающие смогут приобрести почтовые карточки, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

В Минске акция пройдет в круглом зале Почтамта (пр.Независимости, 10) с 15.00 до 17.00. Полный список отделений можно посмотреть на сайте "Белпочты".

В акции могут принять участие только физические лица.-0-