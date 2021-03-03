"Белпочта" к 8 Марта доставит открытки бесплатно

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 4 марта проведет акцию "Весенний комплимент" в некоторых отделениях почтовой связи страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"В этот день клиенты смогут купить яркие, по-настоящему весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а "Белпочта" бесплатно доставит эти поздравления по всей республике. Праздничная открытка с теплыми словами станет приятным сюрпризом для каждой представительницы прекрасного пола к празднику 8 Марта", - говорится в сообщении.

В Минске акция пройдет в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, д. 10) с 15.00 до 17.00. Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, можно посмотреть на сайте "Белпочты".-0-