22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи Минска. В ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата начнется с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей - 24 декабря.

25 декабря будут работать только дежурные отделения почты.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по номеру 154, а также по номерам +375-33-30-00-154 (МТС), +375-44-59-00-154 (А1).-0-