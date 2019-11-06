"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" принимает заказы на новогоднюю услугу "Поздравление Деда Мороза", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Поздравление от Деда Мороза представляет собой открытку с набором для творчества либо письмо с мягкой игрушкой.

Заказы на услугу по Беларуси принимаются до 22 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья - до 1 декабря. Оформить ее можно банковской платежной карточкой с помощью интернет-сервиса "Поздравление Деда Мороза" на сайте РУП "Белпочта", в любом отделении почтовой связи в кассах и платежно-справочных терминалах, а также у почтальона. Принимаются заказы от юридических лиц по безналичному расчету.

Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.-0-