"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2019 года

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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательский центр "Марка" РУП "Белпочта" подвел итоги конкурса-опроса на лучшую почтовую марку 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белпочты".
Лучшим выпуском признана почтовая марка "С Новым годом!", за которую отдали 336 голосов. На втором месте - почтовый блок "1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста" (319 голосов), на третьем - почтовый блок "75 лет освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" (183 голоса).
Всего на конкурс присланы 1 132 анкеты.
РУП "Белпочта" подготовило 100 наборов филателистической продукции. По итогам розыгрыша их получат участники опроса, назвавшие лучший выпуск.-0-