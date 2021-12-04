"Белпочта" объявила конкурс на лучший дизайн-макет почтового ящика

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" объявило конкурс на лучший дизайн-макет почтового ящика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"С 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года у всех желающих есть уникальная возможность принять участие в конкурсе на лучшую разработку нового вида и технических возможностей почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений простой письменной корреспонденции - писем, почтовых карточек", - говорится в сообщении.

Как отметили на "Белпочте", в конкурсе могут принять участие граждане Беларуси, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории республики.

Дизайн-макет почтового ящика может быть выполнен вручную (нарисован) либо посредством программных продуктов. Размер дизайн-макета не ограничен. "К конкурсным работам должны прилагаться заявка на участие, описание технических характеристик почтового ящика, а именно: материал, из которого он будет изготавливаться (толщина металла, используемая краска и др.), принцип работы механизма по выемке и контролю за выемкой письменной корреспонденции, размер почтового ящика. Участники конкурса могут прислать несколько вариантов дизайн-макетов с приложением описания технических характеристик и программного обеспечения к каждому из вариантов", - добавили на предприятии.

Свои дизайн-макеты необходимо предоставить до 28 февраля 2022 года включительно по адресу: пр.Независимости, д.10, каб.344, 220050, г. Минск, с пометкой "На конкурс".

На "Белпочте" обратили внимание, что для участия в конкурсе не принимаются работы в виде фото на бумажном носителе или фото, размещенное в интернете.-0-