29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" обнародовала график работы в майские праздники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
1, 7 и 9 мая будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
6 и 8 мая почтовые отделения будут работать по установленному режиму.
О режиме работы также можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154 - 1, 7 и 9 мая он будет работать с 9.00 до 17.00, 6 и 8 мая - с 9.00 до 20.00.-0-
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