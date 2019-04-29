29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" обнародовала график работы в майские праздники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

1, 7 и 9 мая будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

6 и 8 мая почтовые отделения будут работать по установленному режиму.

О режиме работы также можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154 - 1, 7 и 9 мая он будет работать с 9.00 до 17.00, 6 и 8 мая - с 9.00 до 20.00.-0-