"Белпочта" определила график работы отделений на длинных выходных

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" определила график работы почтовых отделений на длинных выходных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В понедельник, 27 апреля, городские отделения почты работают по установленному режиму работы, сельские отделения и подразделения бизнес-почты не работают.

Во вторник, 28 апреля, открыты только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154 и на сайте "Белпочты" в разделе "Новости компании". Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00. При этом 27 апреля он будет работать с 9.00 до 17.00, 28 апреля - с 9.00 до 17.00.-0-