"Белпочта" определила график работы в праздничные и предпраздничные дни

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" определила график работы в предпраздничные и праздничные дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

Городские и сельские объекты почтовой связи 30 апреля работают по установленному режиму работы. В объектах почтовой связи, где штатным расписанием предусмотрен один работник, режим работы сокращен на 1 час.

1 и 2 мая будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

В связи с выходными и праздничными днями с 30 апреля по 2 мая изменяются и условия приема внутренних отправлений EMS. В объектах почтовой связи Минска 30 апреля прием будет осуществляться только до городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Орша, Новополоцк, Калинковичи, Мозырь, Гомель, Жлобин, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев и Минск. 1 мая они принимаются только до городов Брест, Барановичи, Береза, Пинск, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Гомель, Жлобин, Гродно, Лида, Могилев, Бобруйск и Минск. 2 мая приема отправлений не будет.

Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений EMS может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки. Возможность приема таких отправлений в областных почтовых отделениях можно уточнить в ОПС места отправки.-0-