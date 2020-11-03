3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" организует досрочную выплату пенсий и пособий за 5-9 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

График досрочной выплаты пенсий в регионах размещен на сайте "Белпочты". 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в контакт-центре по номеру 154. Режим работы контакт-центра: понедельник-пятница - с 9.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00. 7 ноября звонки принимаются с 9.00 до 17.00.-0-