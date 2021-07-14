"Белпочта" подготовила к "Славянскому базару в Витебске" специальную акцию

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" подготовило к 30-му юбилейному Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" акцию "Привет из фестивального Витебска" и специальное памятное гашение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"У всех желающих есть уникальная возможность отправить привет из самого сердца фестиваля своим родным, друзьям, знакомым. Во время акции пересылка почтовых карточек, приобретенных в местах их проведения, осуществляется бесплатно по территории Беларуси", - говорится в сообщении. Акция пройдет 15 июля с 9.00 до 19.00 в отделениях почтовой связи Витебск-15 (пр.Московский, 10) и Витебск-26 (ул.Советская, 13).

Также будет проходить специальное гашение 14 и 15 июля в отделении почтовой связи Витебск-15 (пр.Московский, 10): 14 июля - с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 20.00, а 15 июля - с 8.00 до 20.00. С 16 по 19 июля специальное гашение пройдет в торговом павильоне РУП "Белпочта" (остановка общественного транспорта "ул. Комсомольская").-0-