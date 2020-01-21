"Белпочта": посылки долго идут из-за большого объема отправлений из Китая и Сингапура

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам приходится дольше ждать международные посылки, потому что почте приходится обрабатывать большой объем отправлений из Китая и Сингапура, которые скопились в транзитном аэропорту Стамбула, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

"В январе в Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула (Турция). Это привело к тому, что объем почты увеличился более чем в 2,3 раза, это создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена Минска", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, традиционно перед новогодними и рождественскими праздниками потоки почты, которая приходит в Беларусь, увеличиваются на 30-40%. Зная это, "Белпочта" привлекает дополнительных сотрудников для обработки международных посылок, а с 2020 года - персонал с оформлением срочных трудовых договоров с полной или частичной занятостью. "Сейчас штат дополнительных работников под прогнозируемые объемы поступающей почты полностью укомплектован", - подчеркнули на предприятии.

"Белпочта" принимает все меры, чтобы сократить сроки обработки посылок, и просит с пониманием отнестись к ситуации, добавили в пресс-службе.-0-