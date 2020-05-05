"Белпочта" предлагает 9 мая бесплатно отправить открытку ветерану

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" 9 мая проведет акцию "Отправь весточку ветерану", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В этот день в некоторых отделениях связи каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и подписать их в адрес ветеранов. Сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их по всей республике.

В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 на почтамте (пр.Независимости, 10). В целом по стране получить и подписать открытки можно более чем в 30 отделениях.

Принять участие в акции могут только физические лица.-0-