"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" проведет в некоторых отделениях связи акцию "Весенний комплимент" к 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Все желающие 5 марта смогут приобрести в местах проведения акции простые почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г), а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

В Минске акция пройдет в круглом зале почтамта (пр. Независимости, 10) с 15.00 до 17.00 и в отделении почтовой связи №136 (ул. Одинцова, д. 36/1) с 10.00 до 11.00.

Полный список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, размещен на сайте предприятия.

В пресс-службе обратили внимание, что в акции могут принять участие только физические лица.-0-