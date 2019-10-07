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07 октября 2019, 16:15

"Белпочта" предлагает отправить открытку ко Дню матери

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" с 8 по 14 октября проведет акцию "Поздравим маму вместе", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В эти дни клиенты некоторых почтовых отделений смогут приобрести почтовые карточки, написать теплые строки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником - Днем матери, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей республике. Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.

Фото "Белпочта"
Фото "Белпочта"

В Минске акция пройдет с 16.00 до 18.00 в почтамте по адресу пр. Независимости,10.

Список отделений почтовой связи, где будет проходить мероприятие, размещен на сайте "Белпочты".

День матери в Беларуси отмечают 14 октября, а с 8 по 14 октября пройдет Неделя матери.-0-

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