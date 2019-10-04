"Белпочта" приглашает на викторину ко Всемирному дню почты

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" проведет 9 октября "Почтовую викторину", посвященную Всемирному дню почты и 145-летию Всемирного почтового союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Промомероприятие пройдет в некоторых отделениях почтовой связи. Например, в Минске оно состоится в отделении почты по адресу ул. Я.Коласа, 31 (с 10.00 до 11.00) и Почтамте по пр. Независимости, 10 (с 16.00 до 18.00).

Сотрудники предприятия подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на вопросы, получат в подарок сувениры от белорусской почты.

Во время акции специалисты расскажут о новых почтовых услугах.

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Первоначально праздник был установлен Всемирным почтовым конгрессом в Токио в 1969 году как повод для празднования годовщины создания Всемирного почтового союза в 1874 году. В этом году почтовое сообщество отмечает 145-летие почтового союза.-0-