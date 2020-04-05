"Белпочта" приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" временно останавливает оказание сервисов, предоставляемых в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Такие меры принимаются в целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками "Белпочты". "Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуем приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой, соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи", - отметили в организации.

"Белпочта" просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.-0-